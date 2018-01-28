СМИ сообщили о подготовке к отправке в США второго танкера с российским газом

28 Янв. 2018 2018-01-28T06:08:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время из французского Дюнкерка в США выйдет танкер Provalys с российским сжиженным природным газом (СПГ) на борту. По данным компании Kpler SAS, отслеживающей перемещение грузовых судов, конечная точка прибытия танкера – Бостон, куда он прибудет примерно 15 февраля.

Как сообщает агентство Bloomberg , французский танкер Gaselys с СПГ российского происхождения, должен пришвартоваться пришвартуется к берегу рядом с Бостоном в течение этих выходных. Судно уже несколько дней стоит в акватории на якоре и ждет очереди, чтобы подойти к терминалу Эверетт.

Издание отмечает, что груз Gaselys станет первым СПГ, доставленным за последние три года в США из иностранного государства. Представитель Береговой охраны США Люк Пиннео отметил, что подобные задержки "не являются чем-то необычным". Он пояснил, что таможенная инспекция груза, проводится в прибрежной акватории до прибытия судна в порт и может занимать до трех дней.