Премьер Польши назвал Россию главной угрозой

28 Янв. 2018 2018-01-28T06:31:21+03:00

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Самая большая угроза Польше на сегодня исходит со стороны России. Такое заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", — сказал он журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Премьер также посоветовал готовиться к "вторжению России на Украину". Он считает, что "в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины" может произойти все что угодно, передает Рolitico.

"Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, конечно, что не двинется. Но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", — уверен Моравецкий.

Он также подчеркнул, что не считает строительство газопровода "Северный поток-2" бизнес-проектом, поскольку целью его являются поставки газа в Западную Европу в обход Украины.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что Вашингтон поддерживает позицию Варшавы, выступающей против проекта "Северный поток — 2".