2018-01-28T07:22:38+03:00
Политика

Депутат Рады рассказал, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

По словам Сергея Куницына, Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, по которой Республика Крым была государством, входящим в состав Украины
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В Раде сообщили, как Украина могла сохранить Крым в 2014 годуВ Раде сообщили, как Украина могла сохранить Крым в 2014 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.

"Я пришел к (и.о. президента Украины Александру) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум", — сказал Куницын в эфире канала "112".

Он отметил, что Киев "опоздал на неделю", потому что не смогли делегировать ответственного за этот вопрос.

По Конституции 1992 года Республика Крым была государством, входящим в состав Украины. Официальным языком и языком делопроизводства был русский язык. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Нью-Йорке расследуют данные о торговле миллионами ботов
Александр Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив Бриедиса
Пушков о победе Земана на выборах: «впечатлен здравым смыслом чехов»
В зоопарке Сна-Диего в возрасте 60 лет умерла одна из старейших горилл
Погода в Москве на 28 января 2018 года: ожидается до -2 градусов
Мэй предложила Трампу посетить Великобританию дважды в 2018 году
Премьер Польши назвал Россию главной угрозой
СМИ сообщили о подготовке к отправке в США второго танкера с российским газом
В результате обстрелов и авиаударов турецкой армии в Африне погибли 86 человек
Пошли четвертые сутки поисковой операции судна «Восток» в Японском море
Трамп признался, что твитит постоянно
Стали известны время и место прощания с Борисом Тумановым
Аваков призвал полицию и Нацгвардию готовится к работе в Донбассе
Россиянка пыталась вывезти в Израиль бриллианты на 8 млн рублей
Трамп призвал все страны к решительным действиям против талибов
Оппозиция в Израиле требует от Нетаньяху отозвать посла из Варшавы
США модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу
Курды сообщили о сбитом ими в Африне турецком вертолете
Испанцы не разрешат Пучдемону вступить в должность главы Каталонии дистанционно
Опрос: более 60% украинцев готовы уехать на заработки в Россию