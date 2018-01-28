Депутат Рады рассказал, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году

28 Янв. 2018 2018-01-28T07:22:38+03:00

В Раде сообщили, как Украина могла сохранить Крым в 2014 году Фото: REUTERS

По словам Сергея Куницына, Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, по которой Республика Крым была государством, входящим в состав Украины

Изменить размер текста: A A

Бывший представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын рассказал, что в 2014 году Киев рассматривал вопрос о возвращении к конституции 1992 года, чтобы не дать полуострову воссоединиться с Россией.

"Я пришел к (и.о. президента Украины Александру) Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум", — сказал Куницын в эфире канала "112".

Он отметил, что Киев "опоздал на неделю", потому что не смогли делегировать ответственного за этот вопрос.

По Конституции 1992 года Республика Крым была государством, входящим в состав Украины. Официальным языком и языком делопроизводства был русский язык. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума.