В Нью-Йорке расследуют данные о торговле миллионами ботов

28 Янв. 2018 2018-01-28T07:50:58+03:00

Частную компанию в Нью-Йорке заподозрили в торговле ботами в соцсетях Фото: REUTERS

Частную компанию Devumi подозревают в том, что она за плату создавала фальшивые страницы в соцсетях

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В Нью-Йорке начали расследование в отношении частной компании Devumi, которую подозревают в торговле фальшивыми аккаунтами социальных сетей. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман после материала газеты The New York Times на эту тему.

"Попытки выдать себя за кого-то еще и обман незаконны в Нью-Йорке. Мы открываем расследование в отношении Devumi и ее предполагаемой торговли ботами с помощью похищенных личных данных", - написал Шнайдерман в своем Twitter.

Журналисты издания установили, что для различных знаменитых персон Devumi за плату создает ботов в социальных сетях, используя личные данные реальных людей, похищенную с их аккаунтов. Отмечается, что таким образом были созданы миллионы фальшивых учетных записей. Большинство ботов созданы в сервисе микроблогов Twitter.

"Тактика Devumi на нашей платформе и иные тактики, описанных в статье NYT, нарушают наши нормы и неприемлемы для нас", - заявили в компании Twitter.