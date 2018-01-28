Футболисты "Вест Бромвича" сенсационно выбили "Ливерпуль" из Кубка Англии

28 Янв. 2018 2018-01-28T08:25:49+03:00

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Футболисты клуба "Вест Бромвич Альбион" сотворили настоящую сенсацию. Они смогли нанести выездное поражение в матче 1/16 финала Кубка Англии грозному "Ливерпулю". Команда Юргена Клоппа была бита на своем поле со счетом 2:3.

У хозяев голы на счету Роберто Фирмино (5 минута) и Мохамеда Салаха (78). А вот у "Вест Бромвича" дважды на 7 и 11 минутах матча отличился Джей Родригес. А на 45-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип. К тому же на 27-й минуте игры Роберто Фирмино не смог забить пенальти.

"Ливерпуль" третий год подряд выбывает из Кубка Англии на стадии 1/16 финала. Ну а теперь "Вест Бромвич" 29 января узнает следующего соперника в турнире по результатам жеребьевки.