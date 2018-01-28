В Белом доме назвали темы первой ежегодной речи Трампа в конгрессе

28 Янв. 2018 2018-01-28T08:35:47+03:00

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Представитель Белого дома сообщил журналистам темы первой ежегодной речи президента США Дональда Трампа в конгрессе. По его словам, выступление под названием "О положении страны" будет затрагивать вопросы экономики, инфраструктуры, иммиграции, торговли и национальной безопасности.

Американский лидер 30 января выступит в конгрессе с речью, которая станет первой для него. В прошлом году речь заменило программное выступление на инаугурации Трампа.

По словам представителя администрации, Трамп расскажет о проведенной налоговой реформе, мерах по снижению регулирования экономики, росте ВВП, деятельности по созданию рабочих мест и других вопросах.

"Президент будет также говорить о плане по восстановлению инфраструктуры на 1 триллион долларов, и как сделать это правильно и быстро", — добавил представитель Белого дома.

В общем, речь будет "оптимистичной и объединяющей", отметил он. Президент США подчеркнет необходимость взаимодействия двух американских политических сил — республиканцев и демократов.