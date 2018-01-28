2018-01-28T09:18:00+03:00
В мире

США призвали Китай освободить подданного Швеции Гуй Миньхая

Оппозиционный издатель из Гонконга распространял книги с критикой китайских лидеров
Екатерина БОЛГОВА
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Госдепартамент США призвал Пекин освободить подданного ШвецииГосдепартамент США призвал Пекин освободить подданного ШвецииФото: REUTERS
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Госдепартамент США призвал власти Китая освободить Гуй Миньхая, который является гражданином Швеции, а также разрешить ему покинуть территорию КНР.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что Вашингтон "обеспокоен тем, что подданный Швеции Гуй Миньхай был задержан 20 января".

Власти США обещают координировать усилия с партнерами, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в Китае.

"Мы призываем китайские власти объяснить причины и юридические обоснования ареста и заключения под стражу, сообщить, где он сейчас находится, обеспечить ему свободу передвижения и позволить ему покинуть Китай", - говорится в заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

Оппозиционный издатель из Гонконг Гуй Миньхай распространял литературу с критикой китайских лидеров. Он исчез во время отпуска в Таиланде в октябре 2015 года, а в январе следующего года Центральное телевидение КНР сообщило, что он вернулся на родину, чтобы взять на себя ответственность за ДТП. Его задержали 20 января.

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