2018-01-28T09:31:07+03:00
Спорт

Лыжник Сергей Устюгов оспорит в CAS свое неприглашение на Олимпиаду 2018 года

Адвокаты получили доверенности на ведение дел в Спортивном арбитражном суде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Устюгов, один из лучших лыжников мира, не получил приглашения на Олимпиаду.Сергей Устюгов, один из лучших лыжников мира, не получил приглашения на Олимпиаду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не попавшие в сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов оспорят неприглешение на Игры. Разбираться с Международным олимпийским комитетом теперь предстоит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

- Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник, - заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Russia Today.

При этом, как отметила Вяльбе, МОК до сих пор молчит и не представляет никому объяснений своего решения в отношении наших спортсменов. Олимпиада 2018 в Пхенчхане, напомним, пройдет с 9 по 25 февраля.

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