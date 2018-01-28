Лыжник Сергей Устюгов оспорит в CAS свое неприглашение на Олимпиаду 2018 года
Адвокаты получили доверенности на ведение дел в Спортивном арбитражном суде
Сергей Устюгов, один из лучших лыжников мира, не получил приглашения на Олимпиаду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Не попавшие в сборную России по лыжным гонкам на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов оспорят неприглешение на Игры. Разбираться с Международным олимпийским комитетом теперь предстоит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник, - заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Russia Today.
При этом, как отметила Вяльбе, МОК до сих пор молчит и не представляет никому объяснений своего решения в отношении наших спортсменов. Олимпиада 2018 в Пхенчхане, напомним, пройдет с 9 по 25 февраля.