В Бразилии открыли огонь в ночном клубе, погибли 14 человек

28 Янв. 2018 2018-01-28T10:00:42+03:00

Также пострадали семь человек, среди которых 12-летний мальчик

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В бразильском городе Форталеза, штат Сеара, неизвестные открыли огонь по посетителям ночного клуба Forró do Gago. В результате происшествия погибли 14 человек , из них — восемь женщин и шесть мужчин. Также пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 12-летний мальчик.

По данным агентства Рейтер, инцидент произошел в ночь на 27 января. К заведению подъехали три машины, из которых вышли неизвестные люди с оружием. Как рассказали очевидцы, обстрел длился около 30-40 минут.

Позже был задержан один подозреваемый, у которого обнаружили винтовку. По данным полицейских, нападение может быть связано с противостоянием местных группировок, торгующих наркотиками.

По данным властей, в штате Сеара в 2017 прошлом году произошли 5023 убийств. Это в полтора раза больше, чем годом раньше.