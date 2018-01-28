2018-01-28T10:27:52+03:00
В мире

В Гаване состоялось факельное шествие в честь национального героя Кубы

Шествие в годовщину рождения Хосе Марти возглавил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро
Екатерина БОЛГОВА
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Мемориал в честь Хосе Марти в ГаванеМемориал в честь Хосе Марти в ГаванеФото: Евгений НЕСЫН
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В ночь на воскресенье, 28 января, в Гаване состоялось факельное шествие в честь 165-й годовщины со дня рождения национального героя Кубы Хосе Марти. В мероприятии, которое возглавил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. приняли участие студентов различных вузов.

Участники манифестации, которое транслировалось в прямом эфире центральным телевидением, несли зажженные факелы и скандировали лозунги "Я - Фидель!", "Родина или смерть! Мы победим!", "Да здравствуют Фидель и Рауль!", "Да здравствует революция!". Финальной точкой стал концерт на набережной Малекон.

Шествие повторило маршрут шествия 65-летней давности, которое считается началом вооруженной борьбы против диктатуры Фульхенсио Батисты, передает ТАСС.

Марти на Кубе называют "апостолом революции". Он был идеологом, организатором и участником освободительной борьбы против испанского владычества. Национальный герой погиб в бою с испанскими войсками на востоке Кубы.

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