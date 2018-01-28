2018-01-28T10:49:57+03:00
Происшествия

В США скончался российский лыжник

Андрей Шамшурин принимал участие в марафонской гонке среди ветеранов
Екатерина БОЛГОВА
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В США во время гонки умер российский лыжникВ США во время гонки умер российский лыжникФото: REUTERS
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Российский лыжник Андрей Шамшурин скоропостижно скончался в США. Он принимал участие в марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов. Заезд произошел 26 января в американском штате Миннесота.

Как сообщает издание "Лыжный спорт" со ссылкой на очевидцев, 54-летний Шамшурин не добрался до финиша считанные километры. Причины смерти не сообщаются. Отмечается, что семье спортсмена теперь предстоят серьезные расходы на транспортировку его тела на родину.

Напомним, осень прошло года по дороге в больницу умер вратарь футбольной команды "Персела" Чойрул Худа. Во время чемпионата Индонезии по футболу он столкнулся со своим одноклубником Рамоном Родригесом. Худа долго катался по траве от боли, а потом стал терять сознание. Как потом выяснили врачи, футболист получил серьезные повреждения головы и шеи.

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