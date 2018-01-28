Илон Маск объявил о выходе на рынок огнемета для вечеринок и защиты от зомби

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:45:34+03:00

Предприниматель ранее обещал начать производство огнеметов, если сможет продать 50 тысяч бейсболок с логотипом своей компании [видео]

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Учредитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, с помощью которых можно "оживить" вечеринку и защититься от зомби-апокалипсиса.

"Огнемет The Boring Company гарантированно переживет любую вечеринку", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он также опубликовал ссылку на сайт принадлежащей ему компании, которая летом получила устное разрешение от американских властей на возведение между Нью-Йорком и Вашингтоном тоннеля с разреженным воздухом Hyperloop.

"Отлично справляется с жаркой каштанов", - добавил Маск.

Напомним, ранее Маск пообщела начать выпускать огнеметы, если он сможет продать 50 тысяч бейсболок с логотипом The Boring Company.

"Головные уборы распроданы, огнеметы скоро появятся", - написал предприниматель перед Рождеством. Теперь он подчеркнул, что огнеметы уже доступны к продаже, стоимость одной единицы составляент 500 долларов. Сроки доставки не сообщаются.