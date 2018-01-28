2018-01-28T19:45:34+03:00
Экономика

Илон Маск объявил о выходе на рынок огнемета для вечеринок и защиты от зомби

Предприниматель ранее обещал начать производство огнеметов, если сможет продать 50 тысяч бейсболок с логотипом своей компании [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Учредитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, с помощью которых можно "оживить" вечеринку и защититься от зомби-апокалипсиса.

"Огнемет The Boring Company гарантированно переживет любую вечеринку", - написал Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он также опубликовал ссылку на сайт принадлежащей ему компании, которая летом получила устное разрешение от американских властей на возведение между Нью-Йорком и Вашингтоном тоннеля с разреженным воздухом Hyperloop.

"Отлично справляется с жаркой каштанов", - добавил Маск.

Напомним, ранее Маск пообщела начать выпускать огнеметы, если он сможет продать 50 тысяч бейсболок с логотипом The Boring Company.

"Головные уборы распроданы, огнеметы скоро появятся", - написал предприниматель перед Рождеством. Теперь он подчеркнул, что огнеметы уже доступны к продаже, стоимость одной единицы составляент 500 долларов. Сроки доставки не сообщаются.

Огнемет Илона Маска .

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи