В аэропортах Москвы за 2017 год сняли с рейсов больше 600 дебоширов
За 2017 год в аэропортах Москвы сняли и не допустили на рейсы 634 авиадебошира.
"В 2017 году количество не допущенных к авиаперевозке граждан составило 342 авиапассажира, снятых с воздушных судов - 292 авиапассажира", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Отмечается, что из этого числа 19 человек привлечены к уголовной ответственности за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти, а 611 человек - привлечены к административной ответственности. Среди последних был 91 курильщик и 71 человек распивал спиртные напитки.
Большинство авиадебоширов были в аэропортах в состоянии алкогольного опьянения (231 пассажир), использовали нецензурную брань и не исполняли требования командира и бортпроводников воздушного судна (201 пассажир).
Отмечается, что количество нарушителей в аэропортах снизилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году сняли и не допустили на рейсы 667 пассажиров, передает ТАСС.