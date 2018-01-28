В аэропортах Москвы за 2017 год сняли с рейсов больше 600 дебоширов

28 Янв. 2018 2018-01-28T11:39:02+03:00

Более 600 авиадебоширов были сняты и не допущены на рейсы в аэропортах Москвы Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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За 2017 год в аэропортах Москвы сняли и не допустили на рейсы 634 авиадебошира.

"В 2017 году количество не допущенных к авиаперевозке граждан составило 342 авиапассажира, снятых с воздушных судов - 292 авиапассажира", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что из этого числа 19 человек привлечены к уголовной ответственности за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти, а 611 человек - привлечены к административной ответственности. Среди последних был 91 курильщик и 71 человек распивал спиртные напитки.

Большинство авиадебоширов были в аэропортах в состоянии алкогольного опьянения (231 пассажир), использовали нецензурную брань и не исполняли требования командира и бортпроводников воздушного судна (201 пассажир).

Отмечается, что количество нарушителей в аэропортах снизилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2016 году сняли и не допустили на рейсы 667 пассажиров, передает ТАСС.