Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание «суперкоровы»

28 Янв. 2018 2018-01-28T12:06:32+03:00

Бизнесмен встретился с учеными Эдинбургского университета, которые будут работать над проектом

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Учредитель американской компании Microsoft Билл Гейтс вложил больше 40 миллионов долларов в некоммерческую организацию GALVmed, которая проводит генетические исследования и разработки вакцин для скота.

Бизнесмен встретился с учеными Эдинбургского университета, которые будут работать над проектом создания "идеальной коровы". Животное будет сочетать высокую производительность и выносливость в условиях жары.

"Эффективность работы на каждый затраченный доллар здесь очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока", — сказал Гейтс, передает портал Business Insider.

Ранее основатель Microsoft предлагал выводить таких коров путем искусственного оплодотворения.

Ранее журнал Forbes сообщал, что состояние Билла Гейтса достигло 92 миллиардов долларов. Он регулярно жертвует крупные суммы на благотворительные проекты.