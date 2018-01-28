Дабровски и Павич выиграли микст Открытого чемпионата Австралии
В воскресенье, 28 января, в Мельбурне прошел решающий матч Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финальном поединке среди смешанных пар встречали канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате павич против венгерки Тимеа Бабош и индийца Рохана Бопанны.
Дабровски и Павич одержали победу в трех партиях над своими соперниками. Итоговый счет поединка - 2:6, 6:4, 11:9. Встреча продолжалась 1 час и 8 минут.
Для победителей этот успех - крупный в карьере и вторая победа в турнирах серии Большого шлема. Как для Дабровски, так и Павича. Правда, они добивались успеха с другими напарниками по команде. Между тем, Павич вместе с австрийцем Оливером Марахом одержал победу в финале Australian Open в парном мужском разряде.