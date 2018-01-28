28 Янв. 2018 2018-01-28T13:07:20+03:00

На пост главы государства претендуют восемь человек

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В воскресенье, 28 января, в Финляндии стартовало голосование на выборах президента.

"Избирательные участки открылись в 9 утра и закроются в 20.00. Голосование пройдет в 13 избирательных округах в Финляндии, а также зарубежных дипломатических миссиях страны по всему миру", — сообщил Минюст.

Правом голоса обладают 4,5 миллиона граждан Финляндии. Правом досрочного голосования уже воспользовались 36,7% избирателей, включая премьер-министра и президента страны.

На пост главы государства претендуют восемь человек, все они получили индивидуальный номер, исключая цифру "1". Среди кандидатов Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Пекка Хаависто от "Союза зеленых", бывший премьер-министр Матти Ванханен от "Финляндского центра", Лаура Хухтасаари от "Истинных финнов", Туула Хаатайнен от социал-демократов, член Европарламента Пааво Вяюрюнен, независимый кандидат Саули Ниинистё и Нильс Торвальдс от Шведской народной партии.

Ожидается, что в случае необходимости второй тур состоится 11 февраля, передает РИА Новости.