2018-01-28T13:49:43+03:00
Экономика

Минтруд: число безработных в России в 2018 году может сократиться почти на 100 тысяч

По данным ведомства, в декабре 2017 году 3,9 млн человек классифицировались как безработные
Екатерина БОЛГОВА
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Минтруд ожидает сокращения числа безработных почти на 100 тысяч человекМинтруд ожидает сокращения числа безработных почти на 100 тысяч человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Минтруд ожидает, что в текущем году количество безработных в России сократится почти на 100 тысяч человек и составит 3,8 млн.

"В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, проводимого Росстатом, 3,9 млн человек или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, общее количество безработных россиян в этом году будет равно 3,8 млн человек, а уровень общей безработицы составит 5%.

В настоящее время в органах службы занятости зарегистрированы 747 тысяч безработных, получающих ежемесячное пособие, максимальный размер которого составляет 4900 рублей, а минимальный - 950 рублей. Минтруд разрабатывает законопроект, призванный усовершенствовать механизм назначения этого пособия, передает ТАСС.

28 января отмечается Всемирный день защиты и помощи безработным.

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