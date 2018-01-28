2018-01-28T14:00:57+03:00
Происшествия

Следственный комитет изучит заявление о групповом изнасиловании 13-летней в Москве

В правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей девочки
Екатерина БОЛГОВА
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СК изучит материалы проверки по заявлению о групповом изнасиловании 13-летнейСК изучит материалы проверки по заявлению о групповом изнасиловании 13-летнейФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственный комитет изучит заявление о групповом изнасиловании 13-летней девочки в Москве. Соответствующее поручение дал Центральному аппарату СК глава ведомства Александр Бастрыкин.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что на вечеринке в одной из квартир в столице несколько молодых людей изнасиловали школьницу. После того, как в социальных сетях было опубликовано видео случившегося, в правоохранительные органы обратилась с заявлением мама пострадавшей девочки.

"По данному факту в Главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она отметила, что ход расследования будет контролироваться Центральным аппаратом ведомства.

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