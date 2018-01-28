2018-01-28T19:15:18+03:00
В мире

При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек

Инцидент произошел в небольшом городке Мелкрофт, который находится в 80 километрах от Питтсубрга
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человекПри стрельбе на автомойке в США погибли пять человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 января, стало известно об очередном случае применения огнестрельного оружия в США. По некоторым данным, в этот раз стрельба произошла на автомойке, расположенной в небольшом городке Мелкрофт (штат Пенсильвания).

Как выяснилось, в результате инцидента погибли пять человек - трое мужчин и две женщины. Причем не исключено, что человек, открывший огонь, находится среди жертв. Кроме того, еще один человек пострадал и был срочно госпитализирован.

Из-за чего произошла стрельба, пока не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, передает Fox News.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в США. К примеру, в ноябре прошлого года стрельба случилась в Техасе: тогда 26-летний Девин Патрик Келли открыл огонь из автомата в баптистской церкви. В результате погибли 26 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи