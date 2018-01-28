28 Янв. 2018 2018-01-28T19:15:18+03:00

При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек Фото: REUTERS

Инцидент произошел в небольшом городке Мелкрофт, который находится в 80 километрах от Питтсубрга

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В воскресенье, 28 января, стало известно об очередном случае применения огнестрельного оружия в США. По некоторым данным, в этот раз стрельба произошла на автомойке, расположенной в небольшом городке Мелкрофт (штат Пенсильвания).

Как выяснилось, в результате инцидента погибли пять человек - трое мужчин и две женщины. Причем не исключено, что человек, открывший огонь, находится среди жертв. Кроме того, еще один человек пострадал и был срочно госпитализирован.

Из-за чего произошла стрельба, пока не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, передает Fox News.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в США. К примеру, в ноябре прошлого года стрельба случилась в Техасе: тогда 26-летний Девин Патрик Келли открыл огонь из автомата в баптистской церкви. В результате погибли 26 человек.