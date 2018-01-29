Глазьев: Более триллиона долларов «утекли» из России за последние 30 лет

29 Янв. 2018 2018-01-29T03:48:31+03:00

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За последние 30 лет из российской экономики за рубеж «утекли» более одного триллиона долларов. Об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев в ходе Всемирного саммита блокчейна и криптовалют в Москве.

«Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он.

Советник главы государства отметил, что вывод капиталов заграницу создает несправедливую налоговую ситуацию в России, передает Rambler News Service.

«Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся», - пояснил Глазьев.

Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.