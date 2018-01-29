Глазьев: Более триллиона долларов «утекли» из России за последние 30 лет
За последние 30 лет из российской экономики за рубеж «утекли» более одного триллиона долларов. Об этом рассказал советник президента России Сергей Глазьев в ходе Всемирного саммита блокчейна и криптовалют в Москве.
«Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — заявил он.
Советник главы государства отметил, что вывод капиталов заграницу создает несправедливую налоговую ситуацию в России, передает Rambler News Service.
«Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остаётся», - пояснил Глазьев.
Он выразил надежду, что появление цифровых денег позволит полностью отслеживать денежные потоки.