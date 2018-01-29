2018-01-29T11:51:41+03:00
Политика

СМИ: Государство может взять на себя выплату алиментов родителям-одиночкам

В Госдуме готовят поправки в Семейный кодекс
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments27
СМИ: Государство может взять на себя выплату алиментов родителям-одиночкамСМИ: Государство может взять на себя выплату алиментов родителям-одиночкамФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Госдуме готовят поправки в Семейный кодекс, согласно которым государство возьмет на себя выплату алиментов родителям-одиночкам. Их сумма должна составить не менее 10 тысяч рублей в месяц, и будет выплачиваться до совершеннолетия ребенка.

«Сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они живут скромно, и не могут достойно содержать своего ребёнка либо детей. Не то что одеть, но даже прокормить нормально не могут, а это наше будущее. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку», - пояснил телеканалу RT автор законопроекта, первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Отмечается, что суммы, затраченные государством на алименты, впоследствии могут быть взысканы у родителей, скрывающихся от выплаты денежной помощи для ребенка.

В настоящее время неуплата алиментов без уважительной причины может наказываться лишением свободы на срок до одного года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми