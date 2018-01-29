СМИ: Государство может взять на себя выплату алиментов родителям-одиночкам

29 Янв. 2018 2018-01-29T11:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме готовят поправки в Семейный кодекс, согласно которым государство возьмет на себя выплату алиментов родителям-одиночкам. Их сумма должна составить не менее 10 тысяч рублей в месяц, и будет выплачиваться до совершеннолетия ребенка.

«Сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Чаще всего они живут скромно, и не могут достойно содержать своего ребёнка либо детей. Не то что одеть, но даже прокормить нормально не могут, а это наше будущее. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку», - пояснил телеканалу RT автор законопроекта, первый зампредседателя комитета ГД по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Отмечается, что суммы, затраченные государством на алименты, впоследствии могут быть взысканы у родителей, скрывающихся от выплаты денежной помощи для ребенка.

В настоящее время неуплата алиментов без уважительной причины может наказываться лишением свободы на срок до одного года.