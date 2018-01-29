2018-01-29T12:33:34+03:00
Общество

ПФР: Ежемесячные денежные выплаты льготникам будут проиндексированы в феврале на 2,5%

Имеющие право на пособие смогут выбирать, получать его в натуральной форме или в денежном эквиваленте
Денис СУХОВ
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Пенсионный фонд России. Фото: Юрий Смитюк/ТАССПенсионный фонд России. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Набор социальных услуг, входящих в Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), будет проиндексирован на 2,5%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

С учетом индексации фонд планирует выделить на ЕДВ 450,6 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе ПФР.

Отмечается, что в настоящее время выплату получают 15,4 млн человек, «включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан».

Льготники имеют право получать предусмотренные ЕДВ социальные услуги как в натуральной форме, так и в виде денежной выплаты.

С февраля стоимость набора социальный услуг в рамках ЕДВ составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. В том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 14 копеек, получение путёвки в санаторий для профилактики болезней — 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.

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