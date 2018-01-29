2018-01-29T12:51:57+03:00
В мире

Германия почти завершила прием беженцев в рамках программы ЕС

Всего за несколько лет в ФРГ прибыло чуть более десяти тысяч мигрантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Германии осталось проверить около 3 тысяч заявок на получение убежищаГермании осталось проверить около 3 тысяч заявок на получение убежищаФото: REUTERS
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Германия почти завершила приём беженцев в рамках миграционной программы Европейского союза. Такое заявление сделали в Министерстве внутренних дел страны.

Отмечается, что всего ФРГ должны была принять 27 тысяч человек, но у многих заявителей на переселение не оказалось достаточно причин для получения убежища. На него могут рассчитывать лишь те беженцы, шансы попадания в программу которых превышают 75%.

В результате за несколько лет Германия приняла только около 10,3 тысяч мигрантов. Так, 4,9 тысячи человек прибыли из Италии и еще чуть меньше 5,4 тысяч - из Греции. При этом в последней на данный момент почти не осталось просителей убежища.

Как сообщает Die Welt, за текущий месяц ФРГ приняла только восемь беженцев. Ближайшие недели переселение будет происходить лишь "эпизодически" для тех мигрантов, которых не успели оформить в прошлом году.

Между тем, Германия со значительным отрывом заняла лидирующую позицию среди других европейских стран по количеству принятых беженцев.

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