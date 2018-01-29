Россиянину предъявлено обвинение после серьезного ДТП в Таиланде

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:09:03+03:00

Мужчина уснул за рулем и врезался в движущийся по встречной полосе легковой автомобиль

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После серьезного ДТП в Таиланде россиянину Александру Проходному предъявлены обвинения в неосторожном вождении. По словам самого 31-летнего мужчины, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Авария произошла рано утром в субботу, 27 января, в районе Таланг на острове Пхукет. Россиянин на сером Mercedes-Benz SUV ехал в сторону аэропорта, чтобы встретить свою жену. Он сел за руль после тяжелой тренировки по тайскому боксу, поэтому очень устал и уснул прямо во время движения. В результате внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в Honda City.

Находящийся за рулем легкового автомобиля 38-летний таец получил незначительные травмы грудной клетки и был доставлен в больницу.

Между тем, по данным Phuket News, сам виновник ДТП не пострадал. Его отвезли в полицейский участок, где допросили, а также заставили пройти тест на алкоголь.