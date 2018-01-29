2018-01-29T18:40:50+03:00
Политика

Минпромторг намерен приравнять электронные сигареты и вейп к обычным

В ведомстве подготовили законопроект о госрегулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для нагревания табака и никотиносодержащих жидкостей
Денис СУХОВ
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Минпромторг намерен приравнять электронные сигареты к обычнымМинпромторг намерен приравнять электронные сигареты к обычнымФото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство торговли и промышленности РФ подготовило законопроект о госрегулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака или никотиносодержащих жидкостей. В том числе он посвящен условиям продажи всех видов электронных сигарет.

Как и в случае с обычными сигаретами, документ предлагает запретить использования систем нагревания табака в образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, на транспорте, детских площадках и в лифтах. При этом для курения электронных сигарет в учреждениях должны быть специально отведенные места.

Также законопроект подразумевает полный запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним и ограничения на их рекламу. Кроме того, нельзя будет продавать системы доставки и нагрева табака или никотина с емкостями большого объема. Его максимальное значение для флакона никотиносодержащей жидкости составит 30 мл.

Основные положения закона должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

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