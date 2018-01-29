2018-01-29T16:50:57+03:00
Общество

Росстат: рождаемость в России упала до 10-летнего минимума в 2017 году

Убыль населения в прошлом году составила 134,4 тысячи человек
Дарья ИВАШКИНА
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За 2017 год в России родилось примерно 1,69 млн детейЗа 2017 год в России родилось примерно 1,69 млн детейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Росстат сообщил о падении рождаемости в России до 10-летнего минимума. По данным ведомства, в 2017 году этот показатель снизился сразу на 10,9%. Так, за минувший год в нашей стране родилось примерно 1,69 млн человек, что на 203,4 тысячи меньше, чем в 2016-м.

Между тем снизилась и смертность: этот показатель по сравнению с 2016 годом упал на 63,6 тысячи человек (или на 3,9%) - до 1,82 млн.

Таким образом, как отмечается в отчете Росстата, убыль населения в прошлом году составила 134,4 тысячи человек.

Напомним, рождаемость в России продолжает снижаться после всплеска в 2014 году. Причем в прошлом году президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке семей. В частности, он распорядился установить ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет.

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