2018-01-29T19:41:27+03:00
В мире

Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍

Ожидается, что документ будет представлять собой список политиков и предпринимателей с анализом их связей с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 29 января, Белый дом анонсировал публикацию «кремлевского доклада», который может послужить основой для введения Соединенными Штатами новых санкций против РФ. Как заверили в Вашингтоне, Минфин США представит документ уже в ближайшие часы.

А чуть позднее представитель администрации американского лидера Дональда Трампа Радж Шах подтвердил эту информацию телеканалу CNN. «Минфин, несомненно, планирует выпустить доклад сегодня (29 января), с тем чтобы перейти к следующему шагу процесса», - сказал собеседник канала.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о том, что 29 января Конгрессу США будет представлен «кремлевский доклад», который может послужить основой для новых санкционных решений Вашингтона. Речь идет о документе, который представляет собой список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с Москвой.

Кстати, в Кремле подготовку «кремлевского доклада» назвали попыткой оказать влияние на президентские выборы в РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми