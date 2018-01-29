Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:41:27+03:00

Ожидается, что документ будет представлять собой список политиков и предпринимателей с анализом их связей с Москвой

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В понедельник, 29 января, Белый дом анонсировал публикацию «кремлевского доклада», который может послужить основой для введения Соединенными Штатами новых санкций против РФ. Как заверили в Вашингтоне, Минфин США представит документ уже в ближайшие часы.

А чуть позднее представитель администрации американского лидера Дональда Трампа Радж Шах подтвердил эту информацию телеканалу CNN. «Минфин, несомненно, планирует выпустить доклад сегодня (29 января), с тем чтобы перейти к следующему шагу процесса», - сказал собеседник канала.

Напомним, некоторое время назад появилась информация о том, что 29 января Конгрессу США будет представлен «кремлевский доклад», который может послужить основой для новых санкционных решений Вашингтона. Речь идет о документе, который представляет собой список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей с анализом их связей с Москвой.

Кстати, в Кремле подготовку «кремлевского доклада» назвали попыткой оказать влияние на президентские выборы в РФ.