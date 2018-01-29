Пентагон заявил об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным морем

29 Янв. 2018 2018-01-29T22:55:56+03:00

В Вашингтоне утверждают, что российский истребитель пролетел в полутора метрах от американского воздушного судна

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 января, в Пентагоне заявили о «небезопасном перехвате» самолета-разведчика P-3 Orion российским истребителем. При этом в военном ведомстве Соединенных Штатов заверили, что инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря.

Как сообщили телеканалу CNN три военных источника, перехватчик пролетел в полутора метрах от американского воздушного судна, после чего то якобы было вынуждено досрочно прекратить свою миссию.

Отметим, в США уже далеко не первый раз «жалуются» на российские самолеты. К примеру, в ноябре прошлого года официальный представитель Пентагона Мишель Балданза поведала миру историю о том, как над акваторией Черного моря российский истребитель Су-30 совершил перехват патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon.

Кстати, американские разведывательные самолеты в последнее время регулярно замечают у российских границ.

В министерстве обороны России опровергли сообщения о небезопасном сближении над Черным морем российского истребителя с американским самолетом-разведчиком: «Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было».