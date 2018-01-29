Путин поручил обеспечить рост реальных доходов россиян

29 Янв. 2018 2018-01-29T23:17:12+03:00

Это касается и бюджетного сектора, и коммерческого, уточнил президент России

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018 – 2020 годы, поставил задачу обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан», - сказал он.

Глава государства уточнил, что «это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого».

«Потому что конкурентоспособность предприятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни», - пояснил президент.

Он добавил, что повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала – это большая комплексная задача, она требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства, передает ТАСС.