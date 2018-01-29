Замглавы ФБР ушел в отставку после критики Трампа

29 Янв. 2018 2018-01-30T00:13:49+03:00

Белый дом уже заявил, что не имеет никакого отношения к уходу МакКейба с должности

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Новая громкая отставка в Федеральном бюро расследований США: свой пост решил покинуть заместитель директора ФБР Эндрю МакКейб, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, МакКейб принял такое решение после того, как президент Дональд Трамп в своем Twitter обвинил его в предвзятости. Пока он до отставки останется в отпуске. Официально об уходе замглавы ФБР будет объявлено позже.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя эту новость по просьбе журналистов, заявила, что американская администрация не имеет никакого отношения к уходу МакКейба с должности.

Как отмечает агентство, поводом для критики Эндрю Маккейба и обвинений в предвзятости стало то, что ФБР не предъявило официальных обвинений Хиллари Клинтон по «почтовому делу» – при том, что его жена, когда баллотировалась в сенат Виргинии, получала деньги от активного сторонника Клинтон, демократа Терри Маколиффа, который тогда был губернатором штата.