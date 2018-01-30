2018-01-30T07:17:51+03:00
Политика

"Польша доиграется": Пушков призвал прекратить поставки газа в Варшаву

По мнению сенатора, России нет смысла идти навстречу польским властям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал прекратить поставки российского газа в Польшу. По мнению сенатора, именно к этому ведут заявления Варшавы.

Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. По словам главы государства, Варшава платит за то же "голубое топливо", что и Берлин, но, при этом, больше тратится из-за отсутствия альтернатив. В связи с этим поляки не планируют продлевать контракт с РФ, действие которого истекает в 2022 году.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Между тем, до этого Польша призывала все страны Евросоюза отказаться от российского газа, претендуя на хаб для распределения американского топлива.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по IMEI-кодам
Госдеп призвал российских пилотов не рисковать при сближении в воздухе
В госдепартаменте рассказали, когда США отменят санкции против России
Погода в Москве на 30 января 2018 года: ожидается метель
Туристов, застрявших на сломанном подъёмнике в Австрии, снимали вертолетами
Заммэра Москвы считает обвинения врача Мисюриной в смерти пациента абсурдными
Белый дом отказался отвечать на заявление Кремля о попытке США повлиять на выборы в России
Минобороны: Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России
Жеребьевка в Лиссабоне: Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения – 2018»
Госдепартамент США: Закон об антироссийских санкциях сам по себе станет сдерживающим фактором
Госдеп: С 29 января США начинают вводить санкции против России
Конькобежка Ольга Граф решила не ехать на Олимпиаду – 2018 в Пхенчхан
Конгресс получил от Минфина США «Кремлевский доклад»
В Госдуме поддержали идею ограничить продажу электронных сигарет и жидкостей для них
Госдеп США снова обвинил Россию в нарушении санкций СБ ООН против КНДР
Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера супруге
Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми
В Германии выступают против антироссийских санкций
Замглавы ФБР ушел в отставку после критики Трампа