"Польша доиграется": Пушков призвал прекратить поставки газа в Варшаву

30 Янв. 2018 2018-01-30T07:17:51+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал прекратить поставки российского газа в Польшу. По мнению сенатора, именно к этому ведут заявления Варшавы.

Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда сказал, что его страна хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Германия. По словам главы государства, Варшава платит за то же "голубое топливо", что и Берлин, но, при этом, больше тратится из-за отсутствия альтернатив. В связи с этим поляки не планируют продлевать контракт с РФ, действие которого истекает в 2022 году.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Между тем, до этого Польша призывала все страны Евросоюза отказаться от российского газа, претендуя на хаб для распределения американского топлива.