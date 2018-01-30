2018-01-30T09:02:58+03:00
Умные вещи

В РФ могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по IMEI-кодам

Информационная система контроля будет включать в себя единый реестр, разделенный на "белые", "серые" и "черные" устройства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас больше всего серых смартфонов прибывает в Россию из КитаяСейчас больше всего серых смартфонов прибывает в Россию из КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и предложила к реализации концепцию контроля оборона мобильных устройств в России по IMEI-кодам. Ранее этот проект уже обсуждался в Совете Федерации и сейчас снова претендует на рассмотрение.

Между тем, система регулирования устройств по номерам предполагает создание национального реестра, которая бы включала в себя списки "белых", "серых" и "черных" смартфонов, планшетов и других гаджетов с SIM-картами.

В первый раздел предлагается включать устройства, разрешенные к ввозу и использованию. Второй, "серый" список, будет содержать неуникальные IMEI, право на владение которыми еще нужно будет доказать, а в "черный" перечень войдут запрещенные к использованию коды, ранее украденные или ввезенные в страну незаконно.

Как сообщает "Коммерсант", для борьбы с "серым" импортом АКИТ предлагает ввести регистрацию ввозимых устройств. Бесплатной она будет только для одного гаджета в год. За второй придется заплатить $20, а за каждый последующий — $30.

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