Минздрав РФ предлагает отказывать в продаже алкоголя пьяным

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:17:49+03:00

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Не исключено, что вскоре сотрудник магазина может отказаться продавать алкоголь нетрезвым покупателям. Такой законопроект подготовил Минздрав России.

«Два законопроекта, о которых я хочу сказать. Это внесение изменений в статью 16 в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, который предусматривает право на отказ в продаже алкогольных напитков лицам, находящимся в алкогольном опьянении. И будет требование специальных мест для продажи алкогольной продукции. Это эффективная мера, как показало в Европе», — заявила на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике глава ведомства Вероника Скворцова.

В Минздраве РФ подчеркнули, что на данный момент потребление спиртных напитков в России составляет 10,5 л на душу населения в год. По состоянию на 2010 год на душу населения приходилось 18 л алкоголя, - сообщает газета «Известия».