Задержанные по делу о коррупции саудовские принцы были отпущены
Все высокопоставленные чиновники и члены королевского семьи Саудовской Аравии, обвиняемые в коррупции, покинули свою "пятизвездочную тюрьму" спустя несколько месяцев заключения.
Напомним, что в начале ноября прошлого года в стране разгорелся скандал. Правоохранители арестовали 11 принцев, а также несколько десятков госслужащих и бизнесменов. Всего было допрошено более 300 человек. Все это время задержанных содержали в отеле Ritz Carlton.
Недавно его покинули последние подследственные - владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен, а также один из богатейших людей планеты, принц Аль-Валид бен Таляль, передает Reuters.
Разбирательство было завершено из-за того, что большинство обвиняемых согласились на досудебное урегулирование. Кроме того, 95% из них избегут наказания, покрыв часть убытков, нанесенных государству, в 100 млрд долларов.
Между тем, в прокуратуру будут переданы дела лишь 95 человек.