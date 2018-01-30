Задержанные по делу о коррупции саудовские принцы были отпущены

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:44:27+03:00

Один из отпущенных из под стражи принцев Аль-Валид бен Таляль Фото: REUTERS

К настоящему моменту в "пятизвездочной тюрьме" Ritz Carlton не осталось ни одного подследственного

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Все высокопоставленные чиновники и члены королевского семьи Саудовской Аравии, обвиняемые в коррупции, покинули свою "пятизвездочную тюрьму" спустя несколько месяцев заключения.

Напомним, что в начале ноября прошлого года в стране разгорелся скандал. Правоохранители арестовали 11 принцев, а также несколько десятков госслужащих и бизнесменов. Всего было допрошено более 300 человек. Все это время задержанных содержали в отеле Ritz Carlton.

Недавно его покинули последние подследственные - владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен, а также один из богатейших людей планеты, принц Аль-Валид бен Таляль, передает Reuters.

Разбирательство было завершено из-за того, что большинство обвиняемых согласились на досудебное урегулирование. Кроме того, 95% из них избегут наказания, покрыв часть убытков, нанесенных государству, в 100 млрд долларов.

Между тем, в прокуратуру будут переданы дела лишь 95 человек.