Появилось видео встречи самого высокого и самого низкого человека на планете

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:01:08+03:00

Видео встречи самого высокого мужчины и самой маленькой женщины в мире. Сразу двое представителей Книги рекордов Гиннесса пообщались возле египетских пирамид

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В Египте состоялась встреча двух представителей Книги рекордов Гиннесса. Самый высокий в мире мужчина прогулялся с самой маленькой женщиной. Встретилась необычная пара возле первого чуда света - египетских пирамид. На Ближний Восток они прибыли по приглашению Совета Египта по туризму - для привлечения к пирамидам гостей из-за границы.

Рост 35-летнего Султана Кесена из Турции - 251 см. А рост 25-летней Джоти Амаджи из Индии - всего 62 см.

Причина высокого роста турка - опухоль гипофиза. Из-за неё организм мужчины вырабатывает слишком много гормона роста.

А маленький рост Джоти Амаджи - результат аходроплазии. Это наследственная болезнь, которая приводит к карликовости из-за недоразвитости костей. Но девушка не отчаивается. Она довольно активно снимается в кино и ток-шоу на ТВ. Например, она приняла участие в съёмках сериала «Американская история ужасов».