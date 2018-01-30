Евросоюз не будет поддерживать усиление антироссийских санкций

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:03:22+03:00

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

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Во вторник, 30 января, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европейский союз не будет поддерживать усиление антироссийских санкций.

"Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций", - сказал Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Таким образом бельгийский премьер прокомментировал опубликованный Минфином США "кремлевский список", передает ТАСС.

Напомним, в скандальное «кремлевское досье» попали представители власти и бизнеса России - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента РФ Владислав Сурков, советники президента Герман Клименко и Сергей Глазьев, а также Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Евгений Касперский — всего 210 человек.