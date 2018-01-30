Украина успешно провела испытание новой крылатой ракеты

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:23:46+03:00

Турчинов напомнил, что после разоружения Украины на вооружении армии не осталось ни одной крылатой ракеты

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о первых летных испытаниях крылатой ракеты. Это полностью украинская разработка, которая способна точно поражать наземные и морские цели.

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», - заверил Турчинов.

Над проектом работали конструкторы госпредприятия «Луч» и другие государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В ближайшем будущем планируется создать комплексы крылатых ракет морского и воздушного базирования, сообщает ТАСС.

Турчинов напомнил, что после разоружения Украины в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении украинской армии не осталось ни одной крылатой ракеты. В сентябре 2015 года украинское правительство распорядилось модернизировать зенитно-ракетные комплексы.