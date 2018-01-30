Путин: анонимность интернета создает проблемы

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:31:28+03:00

Об этом действующий президент России заявил на встрече со своими доверенными лицами

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Действующий президент России и кандидат на пост главы государства Владимир Путин заявил на встрече со своими доверенными лицами, что анонимность интернета создает проблемы.

«Анонимность интернета, она с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется.

, поэтому общество должно себя ограждать от деструктивных сил в сети», - сказал Путин во вторник, 30 января.

Глава государства, который идет на выборы президента как самовыдвиженец, отметил, что в интернете можно говорить все, что хочешь.

"Действительно, сейчас же не 37-ой год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что общество должно себя ограждать от действия деструктивных сил, доступных в интернете.

"Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются", — добавил Путин.