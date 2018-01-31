Украинские власти отключили газ в Славутиче за долги
Украинские власти отключили газ в городе Славутич Киевской области. Как сообщили в пресс-службе «Киевоблгаза» – за долги теплоснабжающих предприятий. В городе проживают 25 тысяч человек, более половины из них – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и работники станции. Люди остались без тепла в своих квартирах.
«По состоянию на 30 января 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей города Славутич необходимые объемы природного газа на январь этого года из-за задолженности», - говорится в сообщении «Киевоблгаза».
Сумма задолженности не указывается. Предприятие объясняет, что вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей в Славутиче, поскольку город не подтвердил объемы газа на январь 2018 года, а «его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтверждённых лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство».
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