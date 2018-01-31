2018-01-31T06:13:30+03:00
В мире

Трамп: Коалиция США освободила Ирак и Сирию от ИГ*

Так глава Белого дома заявил в своей речи перед американским конгрессом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп выступает в конгрессе с докладом «О положении страны»Президент США Дональд Трамп выступает в конгрессе с докладом «О положении страны»Фото: REUTERS
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Силами возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции Ирак и Сирия «почти на 100%» освобождены от террористов ИГ*. Так заявил президент США Дональд Трамп, выступая в американском конгрессе со своим первым обращением к нации в качестве главы государства.

Выдержки из его речи «О положении страны» еще перед выступлением опубликовала пресс-служба Белого дома.

«В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ* с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сообщить – коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ*. Но гораздо больше работы еще предстоит проделать. Мы продолжим сражаться до полного поражения «Исламского государства», - говорится в опубликованном тексте речи Трампа.

В эти минуты Белый дом ведет прямую трансляцию выступления президента.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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