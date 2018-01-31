2018-01-31T07:26:24+03:00
Звезды

Павел Майков, сыгравший Пчёлу в «Бригаде», назвал сериал преступлением перед Россией

Актер считает, что из-за «Бригады» многие мальчишки мечтали стать бандитами, «а так нельзя» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Павел Майков сыграл в «Бригаде» ПчёлуПавел Майков сыграл в «Бригаде» ПчёлуФото: кадр из фильма
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Сыгравший в культовом сериале «Бригада» роль Пчёлы актёр Павел Майков считает фильм не просто вредным для общества, а «преступлением перед Россией».

«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», - сказал он в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он напомнил, что когда сериал показывали по телевизору, улицы пустели: «все сидели и смотрели «Бригаду».

«Народу нравится Робин Гуд – а тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа», - отметил актер.

По его словам, под влиянием «Бригады» многие мальчишки захотели стать бандитами.

«А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», - убеждён Майков.

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Как снимали фильм «Бригада».Читайте также: Режиссер фильма «Бригада: Наследник» кемеровчанам: «Сергей Безруков не захотел сниматься в эпизоде»Константин НАГОВИЦЫН

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