Павел Майков, сыгравший Пчёлу в «Бригаде», назвал сериал преступлением перед Россией
Сыгравший в культовом сериале «Бригада» роль Пчёлы актёр Павел Майков считает фильм не просто вредным для общества, а «преступлением перед Россией».
«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», - сказал он в интервью газете «Вечерняя Москва».
Он напомнил, что когда сериал показывали по телевизору, улицы пустели: «все сидели и смотрели «Бригаду».
«Народу нравится Робин Гуд – а тут такие парни, которые загибают систему, причем парни из народа», - отметил актер.
По его словам, под влиянием «Бригады» многие мальчишки захотели стать бандитами.
«А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», - убеждён Майков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Павел Майков: «Бригада – 2»? Да я лучше Дэвида Линча или Чаплина посмотрю!
Звезда культового сериала объяснил, почему не пойдет смотреть продолжение гангстерской саги отечественного производства «Бригада. Наследник» (подробности).
Как снимали фильм «Бригада».Читайте также: Режиссер фильма «Бригада: Наследник» кемеровчанам: «Сергей Безруков не захотел сниматься в эпизоде»Константин НАГОВИЦЫН
Еще больше материалов по теме: «Сериал "Бригада": досье KP.RU»