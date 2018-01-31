Глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда"

31 Янв. 2018 2018-01-31T07:47:45+03:00

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Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов извинился перед слушателями радио "Комсомольская правда", в прямом эфире которого произошла драка членов СПЧ Максима Шевченко и Николая Сванидзе.

"Я от имени Совета приношу извинения <...>. Я шокирован этой историей. Я призываю их [Сванидзе и Шевченко] извиниться друг перед другом, и, что самое главное - перед аудиторией", - сказал Федотов.

Он подчеркнул, что по сути это был конфликт не двух членов СПЧ, а известных журналистов, однако существующая при Совете комиссия по этике готова при необходимости начать разбирательства. Сам же Федотов выразил готовность лично помирить Шевченко и Сванидзе.

Напомним, драка между двумя журналистами завязалась в ходе обсуждения в прямом эфире радио "Комсомольская правда" роли Иосифа Сталина. "Толчком" для потасовки стала фраза Шевченко о том, что "Николай Карлович плюет на могилы погибших под Москвой".

Полную видеозапись эфира вы можете посмотреть здесь.