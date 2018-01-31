В Калифорнии при падении вертолета на жилой дом погибли три человека
Во вторник, 30 января, на жилой дом в городе Ньюпорт-Бич штата Калифорния рухнул легкий вертолет Robinson 44. В результате крушения погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщила представитель местной полиции Дженнифер Манзеллу.
Известно, что днем вертолет вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна с пилотом и тремя пассажирами на борту, вероятно, для проведения экскурсии. Крушение произошло в полутора километрах от аэродрома. В результате вертолет повредил спальню одного из домов, а прохожий оказался вовлечен в аварию.
Пока неизвестно, кто именно погиб, а кто лишь пострадал, однако два человека были доставлены в травматологический пункт, сообщает газета Los Angeles Times
Вызволением людей из вертолета в первые минуты трагедии занимались местные жители. По их словам, пилот выглядел очень бледным, а его рот был окровавлен.
Расследованием аварии занимаются федеральное авиационное управление и национальный совет по безопасности на транспорте.