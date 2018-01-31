2018-01-31T09:47:22+03:00
Происшествия

В Калифорнии при падении вертолета на жилой дом погибли три человека

Известно также о двух пострадавших в результате крушения летательного аппарата Robinson 44
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пилот вертолета, вероятно, проводил экскурсию для трех пассажировПилот вертолета, вероятно, проводил экскурсию для трех пассажировФото: Татьяна Коркина
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Во вторник, 30 января, на жилой дом в городе Ньюпорт-Бич штата Калифорния рухнул легкий вертолет Robinson 44. В результате крушения погибли три человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщила представитель местной полиции Дженнифер Манзеллу.

Известно, что днем вертолет вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна с пилотом и тремя пассажирами на борту, вероятно, для проведения экскурсии. Крушение произошло в полутора километрах от аэродрома. В результате вертолет повредил спальню одного из домов, а прохожий оказался вовлечен в аварию.

Пока неизвестно, кто именно погиб, а кто лишь пострадал, однако два человека были доставлены в травматологический пункт, сообщает газета Los Angeles Times

Вызволением людей из вертолета в первые минуты трагедии занимались местные жители. По их словам, пилот выглядел очень бледным, а его рот был окровавлен.

Расследованием аварии занимаются федеральное авиационное управление и национальный совет по безопасности на транспорте.

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