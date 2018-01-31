Собчак сдала в ЦИК необходимое число подписей избирателей
В среду, 31 января, телеведущая Ксения Собчак, участвующая в выборах президента России от партии "Гражданская инициатива", сдала в Центральную избирательную комиссию необходимое количество подписей избирателей и документы для регистрации.
"Мы сегодня привезли подписи из 56 (регионов). Мы получили больше, чем 100 тысяч, мы их верифицировали, проверили", - сказала Собчак журналистам.
Она отметила, что ее штаб привлекал к проверке подписей представителей общественных организаций и штабов других кандидатов на пост главы государства. Собчак подчеркнула, что она единственный кандидат, который так проверял подписи.
По словам представителя Собчак Тимура Валеева, в поддержку кандидата они собрали больше 140 тысяч подписей.
"Принесли с собой 109 тысяч подписей", - сказал Валеев, передает ТАСС.
Напомним, кандидат от непарламентской партии должен сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей, но не больше 105 тысяч.
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