2018-01-31T15:20:51+03:00
Экономика

Медведев призвал максимально упростить создание малых предприятий

Премьер отметил необходимость доработки процедуры получения юридического адреса
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Необходимо максимально упростить процедуру создания и регистрации малых предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы старт нового предприятия был легким, включая вопрос о получении юридического адреса. Это вопрос у нас постоянный, «вечно зеленый», - сказал глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что «в идеале нужно перейти к формуле «старт на ноль», как можно больше сократив издержки на регистрацию малого предприятия.

Премьер призвал продумать над расширением возможностей для участия малого бизнеса в сервисных услугах, например, по благоустройству территорий, создания точек общественного питания и оказания социальных услуг.

Он также отметил расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию, темпы которого растут впервые с 2014 года. Это стало возможно во многом благодаря снижению стоимости заемных денег, добавил премьер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При посадке в аэропорту Волгограда в салоне самолета произошло возгорание
СМИ: Украина не пустила своих журналистов на ЧМ-2018 в России
В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком: Один человек погиб
ВСУ заявили о взятии села в буферной зоне в Донбассе
Минздрав подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей
Глава«Нафтогаза»: Решение ФРГ оставляет Украине мало времени для противодействия «Северному потоку-2»
Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Глава ЦИК: В избирательном бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов
Российский пассажирский самолет экстренно приземлился в США
В Пентагоне рассказали, как будет проходить война с Россией и Китаем
В мебельном магазине Австралии продали тумбочки с секретными правительственными госдокументами