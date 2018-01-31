Медведев призвал максимально упростить создание малых предприятий

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:20:51+03:00

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Необходимо максимально упростить процедуру создания и регистрации малых предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы старт нового предприятия был легким, включая вопрос о получении юридического адреса. Это вопрос у нас постоянный, «вечно зеленый», - сказал глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что «в идеале нужно перейти к формуле «старт на ноль», как можно больше сократив издержки на регистрацию малого предприятия.

Премьер призвал продумать над расширением возможностей для участия малого бизнеса в сервисных услугах, например, по благоустройству территорий, создания точек общественного питания и оказания социальных услуг.

Он также отметил расширение доступа малого и среднего бизнеса к кредитованию, темпы которого растут впервые с 2014 года. Это стало возможно во многом благодаря снижению стоимости заемных денег, добавил премьер.