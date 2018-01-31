2018-01-31T16:56:19+03:00
Политика

ДНР и ЛНР создадут единое таможенное пространство

Главы республик подписали протокол о тесном экономическом сотрудничестве
Алексей КАРЕЛИН
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Подписанный протокол «станет гарантом социальной стабильности» республикПодписанный протокол «станет гарантом социальной стабильности» республикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях тесного экономического сотрудничества. В его рамках планируется создать единое таможенное пространство.

В соответствие с протоколом госпредприятия «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога» договорились о сотрудничестве в железнодорожных перевозках грузов и пассажиров.

«Эти документы - старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками», - заявил Захарченко. «Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача», - цитирует Пасечника Донецкое агентство новостей.

И.о. главы ЛНР выразил уверенность в том, что подписанный протокол «станет гарантом социальной стабильности» республик.

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