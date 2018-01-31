ДНР и ЛНР создадут единое таможенное пространство
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях тесного экономического сотрудничества. В его рамках планируется создать единое таможенное пространство.
В соответствие с протоколом госпредприятия «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога» договорились о сотрудничестве в железнодорожных перевозках грузов и пассажиров.
«Эти документы - старт нового этапа развития отношений между нашими Республиками», - заявил Захарченко. «Нам нечего делить. У нас один народ, одна земля, одна задача», - цитирует Пасечника Донецкое агентство новостей.
И.о. главы ЛНР выразил уверенность в том, что подписанный протокол «станет гарантом социальной стабильности» республик.
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