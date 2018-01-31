В Германии умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

31 Янв. 2018 2018-01-31T18:23:42+03:00

В 1985 году Резников был награжден Государственной премией СССР за произведения литературы и искусства для детей

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В Германии в возрасте 77 лет умер создатель мультфильмов про кота Леопольда, советский режиссер анимационных фильмов Анатолий Резников. Об этом сообщает журналист Сусанна Альперину.

«Друзья из Германии пишут, что ушёл из жизни Анатолий Резников, Режиссер «Кота Леопольда» и других проектов», - написала Альперина на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, мультипликатор ушел из жизни в районе 11 часов утра мск в немецком городе Золинген, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Причина смерти пока не называется.

Резников закончил Тбилисское училище живописи, после чего работал в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х увлекся анимацией, свои первые мультипликационные картины он создал в составе творческого объединения «Экран».

В 1985 году Резников был награжден Государственной премией СССР за произведения литературы и искусства для детей, среди которых мультфильм «Раз ковбой, два ковбой» и анимационный сериал о приключениях кота Леопольда.