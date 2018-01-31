Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира

31 Янв. 2018 2018-01-31T19:35:59+03:00

Ганнушкину не раз номинировали на Нобелевскую премию мира Фото: Иван МАРКОВ

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Журналист «Новой газеты» Елена Милашина, председатель помогающей беженцам организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и юрист Комитета против пыток Ольга Садовская стали номинантами Нобелевской премии мира. Об этом сообщил предложивший их кандидатуры парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде.

По словам Эйде, правила присуждения Нобелевской премии мира допускают объявление лауреатами всех трех россиянок, передает ТАСС.

Кроме того, парламентарий выдвинул на премию бывшего сотрудника разведки США Эдварда Сноудена. В 2013 году он обнародовал сведения американских спецслужб о слежке за телефонными переговорами во многих странах.

Ганнушкину не раз номинировали на Нобелевскую премию мира. В 2003 году правозащитница также получила премию Amnesty International, а в 2010 году - наградной крест казачества «За веру и службу России». Отмечали уже и деятельность «Комитета против пыток» и «Новой газеты». Осенью 2017 года им присудили премию имени Сахарова.