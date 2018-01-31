В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком: Один человек погиб

31 Янв. 2018 2018-01-31T21:44:11+03:00

Один из людей, находившихся в салоне грузового автомобиля был госпитализирован с серьезными травмами

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В американском штате Виргиния перевозивший конгрессменов США поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Есть одна жертва и один серьезно раненый. Среди членов конгресса серьезных ранений нет», - заявила Сандерс журналистам.

По ее словам, один из находившихся в салоне грузовика людей погиб, второй был госпитализирован с тяжелыми травмами. Его доставили в больницу на вертолете. Пассажиры поезда серьезно не пострадали.

«Президент Трамп полностью уведомлен о ситуации в (Западной) Виргинии и получает регулярные обновления. Подтверждается, что один человек погиб, еще один получил серьезные травмы», - добавила представитель Белого дома.

Фото: twitter.com/repgregwalden

Среди пассажиров попавшего в аварию поезда находилась группа конгрессменов-республиканцев, включая спикера Палаты представителей Пола Райана. Вместе с семьями они направлялись в традиционную загородную поездку.