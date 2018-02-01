2018-02-01T07:53:56+03:00
В мире

Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов

Документ подразумевает уголовную ответственность также за отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Польше решили запретить пропаганду идеологии украинских националистовВ Польше решили запретить пропаганду идеологии украинских националистовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Польский сенат одобрил законопроект, запрещающий пропаганду идеологии украинских националистов. Также документ подразумевает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве нацистам со стороны поляков во время Второй мировой войны.

Большинство сенаторов одобрили законопроект, который, в частности, запрещает использовать выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, приравнивающие поляков к нацистам. Вводится запрет на публичную пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной украинскими националистами.

Согласно документу, нарушителям грозит штраф или три года лишения свободы. Закон вступит в силу после подписания президентом страны Анджеем Дудой.

Напомним, ранее законопроект раскритиковали на Украине и в Израиле. Украинская националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока потребовала от президента страны Петра Порошенко и Верховной рады осудить поступок Польши, а также уволить главу МИД Павла Климкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ученые установили вред рыбьего жира и подсолнечного масла
Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за авиабомбы
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти по трубопроводам на своей территории
Конгрессмены США разочарованы отсутствием санкций после публикации «кремлевского доклада»
Мессенджер Telegram пропал из онлайн-магазина Apple
Премьер-министра Дании заподозрили в коррупции
США выделят 350 тысяч долларов на расследование военных преступлений в Сирии
Пожар в японском доме престарелых унес жизни 11 стариков
Резервный фонд России официально прекратил существование
В Таиланде вступил в силу запрет на курение на популярных у туристов пляжах
Канадский сенат одобрил изменение слов гимна на «гендерно нейтральные»
Погода в Москве на 1 февраля 2018 года: ожидается до -6 градусов
Российский самолет, экстренно севший в США, вылетел на Кубу
Оба российских спутника «Канопус-В» успешно достигли целевой орбиты
Посольство России в Вашингтоне: Власти США продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипсобственности
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1а» с 11 спутниками
Пентагон обнародовал еще пять видео перехвата самолета США российским Су-27
Мэр Риги Ушаков высмеял запуск приложения «Друг языка» в Латвии
Украина объявила, что её суды в Донбассе и Крыму больше не работают
«Кровавое Суперлуние – 2018»: NASA показало все лунное затмение за 35 секунд
SpaceX запустила на орбиту спутник связи GovSat-1
Испытания американской системы ПРО Aegis на Гавайях завершились неудачей
Azur Air направит за россиянами в США другой самолет
Захарова рассказала, как Украина напала на Россию из-за снегирей