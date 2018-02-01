Сенат Польши одобрил закон о запрете пропаганды идеологии украинских националистов

1 Февр. 2018 2018-02-01T07:53:56+03:00

Документ подразумевает уголовную ответственность также за отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны

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Польский сенат одобрил законопроект, запрещающий пропаганду идеологии украинских националистов. Также документ подразумевает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве нацистам со стороны поляков во время Второй мировой войны.

Большинство сенаторов одобрили законопроект, который, в частности, запрещает использовать выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, приравнивающие поляков к нацистам. Вводится запрет на публичную пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной украинскими националистами.

Согласно документу, нарушителям грозит штраф или три года лишения свободы. Закон вступит в силу после подписания президентом страны Анджеем Дудой.

Напомним, ранее законопроект раскритиковали на Украине и в Израиле. Украинская националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока потребовала от президента страны Петра Порошенко и Верховной рады осудить поступок Польши, а также уволить главу МИД Павла Климкина.